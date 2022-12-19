Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2022 Milli Piyango Online ile Sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lirayı geçtiği haftanın ilk dev çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrildi. Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto sonuçları bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile 19 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.