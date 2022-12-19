Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2022 Milli Piyango Online ile Sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 70 milyon lirayı geçtiği haftanın ilk dev çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrildi. Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto sonuçları bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile 19 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 19 Aralık 2022 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.