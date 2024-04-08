Çin aslanı, kıskandığı sahibinin bacağını ısırdı

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 4 yıldır Çin aslanı cinsi Tina isimli köpek besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.'nün iddiaya göre Linda ve Tinda isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı. 25 Mart gecesi Ş.Ö., yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevdi. Bunu gören Tina sahibinin sol bacağını ısırıp kopardı. 10 gün hastanede kalan kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı. Veteriner Nihat Köse, Çin aslanı köpeklerinin asosyal olduğunu ve ailedeki kişiyi sahiplenip çok kıskandığını kaydetti.