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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Cinayet, A planıyla işlendi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cinayet, A planıyla işlendi
KKTC'de, şoförü ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetinde yeni iddialar ortaya çıktı. A ve B planları hazırlayan saldırganların, olayın gerçekleştiği A noktasında üç araç, diğer noktada ise tek araçla beklediği belirlendi. Buna göre Falyalı'nın her zaman evine gittiği yolu tercih etmesi üzerine ilk grubun planı aktif hale getirildi. Araçların izini süren polis, bir şüphelilnin olay yeri yakınında otele gittiğini ve çöpe bir şey attığını tespit etti. Çöpten çıkan ve üzerinde barut izi bulunan eldivenleri atan kişinin Ömer T. olduğu aktarıldı. Gözaltına alınan Ömer T.'nin saldırı öncesi Mustafa Söylemez'le görüştüğü, saldırı sonrası Söylemez'in gece 03.00 uçağı ile Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. "Söylemez'in havalimanına gittiği araç" olduğu öne sürülen otomobilde de el freni üzerinde bir eldiven, eldivende barut izi ele geçirildi. KKTC polisi, Söylemez'e ait olduğu değerlendiren eldiveni Türkiye'ye gönderdi. Örnekler, şüphelilerin DNA'larıyla karşılaştırılacak.

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Cinayet, A planıyla işlendi
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