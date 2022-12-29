Diyarbakır’da cinayet firarisi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı, "kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan hakkında hapis cezası bulunan H.A.'yı yakalamak amacıyla başlattığı titiz çalışmalar sonuç verdi. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adam öldürme suçundan hakkında 12,5 kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet firarisinin Kayapınar ilçesinde gizlendiğini belirleyen jandarma operasyon başlattı. Bulunduğu adresi tespit edilen H.A., jandarma timlerinin operasyonu ile yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.