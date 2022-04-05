İstanbul'da, motosiklet kullanan gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı. Cinayet gibi kaza anı MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı. Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobilin çarpması sonucu devrilerek savrulmuş, motosikletten düşen Gerz metal bariyerlere çarparak feci şekilde yaşamını yitirmişti. Evli ve bir çocuk babası Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Yüksel Çalkam'ın gireceği sapağı kaçırdığı için ikinci şeritten dördüncü şeride ani ve kontrolsüz şekilde geçtiği, kazada yüzde 100 kusurlu olduğu bildirildi. Öte yandan, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, Gerz'in motosikletiyle seyrederken şerit değiştiren bir otomobille çarpışması ve yere düşmesi yer alıyor. Rauf Gerz'in ani ölümü ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra motosiklet tutkunlarını da yasa boğdu. Kazaya büyük tepki gösteren motosiklet kullanıcıları, yıllardır bariyerlerin metal ayaklarının motosikletliler için bir "katil" niteliğinde olduğuna dikkat çektiklerini ifade etti. Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özsoy, "Riskli bölgelerde bariyerlerin altına ek parça konulmasını ve motosikletlilerin metal bariyer ayaklarına çarpmasının önlenmesini istiyoruz" dedi. Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'da defnedildi.