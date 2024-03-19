Cinayet gibi kaza 4 ölü, 5 yaralı

Konya-Karaman karayolunun 25'inci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, anayol üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybedip, otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Durakta bekleyen kadınlardan Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42) ve Dudu Gül'ün (33) , Nergiz Gül (48) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Türkan Gül (13), Sibel Özgürlü ile sürücü Bekir Taşkın, araçtakiler Ümmühan Taşkın (16) ve Bahriye Taşkın (43) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bekir Taşkın'ın epilepsi hastası olduğu, bu nedenle ehliyetinin olmadığı belirtildi. Kaza sırasında ise epilepsi krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünden çıkıp, otobüs durağına daldığı öne sürüldü.