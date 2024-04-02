Cinayet gibi kazada kahreden detay

Kaza, önceki gün saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen Recep Öztok idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları M.Ç. ve R.Ç.'ye çarptı. Kazada anne ile kızları yaralanırken, sinir krizi geçiren sürücü Öztok bayıldı. Çevredekiler Öztok'a yardım ederken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.Gözaltına alınan Öztok, kendisine "Aşırı hızlı gidiyordu, suçlu bu adam" diyenlere ağlayarak, "Sayaç mı var sende, söylesene bana. Kim ister insanların ölmesini" dedi. Anne Tuba Çival hastanede hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı. R.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tuva Çival'in kızlarına bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıktığı öğrenildi. Recep Öztok'un da polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.