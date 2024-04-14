Cinayet sanığından şaka gibi savunma

İzmir'de 16 Haziran 2019'da Veysi Oktay'ın öldürülmesiyle ilgili olaydan 2 yıl sonra çiftlik evinin mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalanan Ercan Vural (45) yargılandığı davada şaka gibi bir savunma yaptı. 1 kişiyi öldüren 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılanan Vural, "Allah inancınız olsun ben o bölgede insan olduğunu görmedim. Olaydan sonra bir insanın vurulduğunu duyunca şok oldum" dedi. Tutuksuz sanık Vural Duman hakkında mahkeme tarafından yakalama emri çıkarıldı.