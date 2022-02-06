Önce boğdular sonra ateşe verdiler! Zanlılarının ifadeleri kan dondurdu

Olay, geçtiğimiz 1 Şubat'ta İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarında makilik alanda çıkan yangını otoyoldan geçerken gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle bavul içerisinde yanmış bir ceset olduğu fark edildi. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede bavul içinde yananın bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken bavulun içine koyularak yakılan erkek cesedi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası yanan erkek cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, 2 ÇOCUK BABASIYMIŞ
İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi incelemesi sonrası, yanan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Yanarak hayatını kaybeden kişinin, servis şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Çetinkaya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken acı haberi Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ailesine haber verildi.
3 CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Metin Çetinkaya'nın cinayet şüphelilerini bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Metin Çetinkaya'yı bavula boğarak koyduktan sonra otoyol kenarında atarak yakma eylemini gerçekleştiren Kübra T.(35), Velat Ç. (29), Hakan M. (34) isimli 3 cinayet şüphelisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları hakimlikçe 3 zanlı tutuklandı.
KAN DONDURAN CİNAYETİ PLANLADIKLARINI ANLATTI
Zanlılardan Kübra T. verdiği ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Hakan M.'de ifadesinde benzer ifadeler kullanması üzerine Velat Ç. sorguda suçunu itiraf etti. Olayı anlatan zanlı Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evinde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın arabasını sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını ve valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.
"YAKALANMASAK PARASINI ÇEKMEYE DEVAM EDECEKTİK"
Sorgusunun devamında Velat Ç., cinayete kurban giden Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları dahilinde çekmeye devam edeceklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanan, Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.