Önce boğdular sonra ateşe verdiler! Zanlılarının ifadeleri kan dondurdu

Olay, geçtiğimiz 1 Şubat'ta İzmir'in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarında makilik alanda çıkan yangını otoyoldan geçerken gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle bavul içerisinde yanmış bir ceset olduğu fark edildi. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede bavul içinde yananın bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken bavulun içine koyularak yakılan erkek cesedi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası yanan erkek cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.