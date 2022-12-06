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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:52 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:54

Cinayet zanlısı 15 ay sonra yakayı ele verdi

Balıkesir’de bir iş yerinde kamyon şoförü olarak çalışan ve 15 ay önce çalıştığı iş yerinin otoparkında ölü bulunan N.K’nın cinayet zanlısı, aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşı çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Cinayet zanlısı 15 ay sonra yakayı ele verdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 21 Ağustos 2021 tarihinde kamyon şoförü olan N.K. isimli şahıs, çalıştığı iş yerinin otoparkında, kanlar içinde yerde yatarken bulunmuştu. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, N.K'nın kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Talihsiz adamın kafasına bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceğini değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. 15 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekipler, olay yeri ve çevresinde yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler, incelemelerini tamamlayarak N.K. ile birlikte aynı iş yerinde şoför olarak çalışan O.A. isimli şahsı cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Susurluk'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.A.alınan ifadesinde maktulün olay günü kendisine sarkıntılık ettiğini iddia ederek, uzaklaşması için kafasına sopa ile vurduğunu itiraf etti. O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinayet zanlısı 15 ay sonra yakayı ele verdi
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