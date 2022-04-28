Cinayet zanlısı yan komşu çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri 21 Ocak 2021 yılında merkez ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta oturan Burak Durna'nın (27) tabancayla vurularak öldürülmesi cinayeti ile ilgili Durna'nın yaşadığı apartmanın birinci katında bulunan boş binanın balkon kısmından içeri girilerek ardında da pusu kurularak öldürüldüğünü belirledi.
KURULAN ÖZEL EKİP TİTİZ ÇALIŞMA YAPTI
Cinayet ile ilgili kurulan özel ekip yaklaşık 15 ay sonra 2021 yılında işlenen 1468 cinayetten aydınlatılmayan Burak Durna cinayetini aydınlığa kavuşturdu. Kurulan özel ekip Burak Durna'nın yakınlarının ve arkadaşlarının ifadesine başvururken, titiz çalışmalarla deliller topladı. Yapılan çalışmalarla ekipleri, cinayet şüphelisi olan 3 faili tespit etti. Faillere düzenlenen operasyonla Durna'nın yan komşusu olan Recep Horozoğlu (42), Halil A.ve Murat A. gözaltına alındı.
CİNAYETİ İŞLEYEN YAN KOMŞUYMUŞ
Burak Durna'yı evine gireceği esnada yan boş daireden tabancayla ateş ederek ağır yaralayan 15 aydır ailenin dibinde yaşamaya devam eden yan komşu Recep Horozoğlu, Halil A. ve Murat A. hakimlik karşısına çıkartıldı. Mahkemeye çıkartılan katil zanlısı komşu Recep Horozoğlu çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halil A. ve Murat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
POLİS BÖLGESİNDE İŞLENEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET KALMADI
Katil zanlısı yan komşu Recep Horozoğlu'nun Burak Durna ile daha önceden husumetli olduğu, bu nedenle pusu kurup öldürdüğü iddia edildi. Horozoğlu'nun alt katındaki boş daireye de girilmiş süsü verdiği ileri sürüldü. Katil zanlısının yakalanmasıyla Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde 2021 yılında faili meçhul kasten öldürme olayı da kalmadı.