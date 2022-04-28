Cinayet zanlısı yan komşu çıktı

CİNAYETİ İŞLEYEN YAN KOMŞUYMUŞ

Burak Durna'yı evine gireceği esnada yan boş daireden tabancayla ateş ederek ağır yaralayan 15 aydır ailenin dibinde yaşamaya devam eden yan komşu Recep Horozoğlu, Halil A. ve Murat A. hakimlik karşısına çıkartıldı. Mahkemeye çıkartılan katil zanlısı komşu Recep Horozoğlu çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halil A. ve Murat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS BÖLGESİNDE İŞLENEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET KALMADI

Katil zanlısı yan komşu Recep Horozoğlu'nun Burak Durna ile daha önceden husumetli olduğu, bu nedenle pusu kurup öldürdüğü iddia edildi. Horozoğlu'nun alt katındaki boş daireye de girilmiş süsü verdiği ileri sürüldü. Katil zanlısının yakalanmasıyla Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde 2021 yılında faili meçhul kasten öldürme olayı da kalmadı.