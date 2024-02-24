Cinayeti araçtaki kan izleri çözdü! Cansız bedeni kaybolduktan 12 gün sonra bulunmuştu...

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 gündür kayıp olarak aranan Tuncay Okudan'ın (34) cansız bedeni Aksu çayının kenarında Nebiler mahallesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dere boyuna köpekleriyle ava çıkan Orhan K., isimli şahıs dere kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinin jandarma bölgesi olması dolasıyla jandarmanın yanı sıra Antalya İl emniyet müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan önce incelemede cesette ileri şekilde çürüme oluştuğu, maktulün üzerindeki sarı kazaktan dolayı Tuncay Okudan'a ait olduğu değerlendirildi. Yapılan detaylı inceleme ve parmak izi sonucu cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ARAÇTAKİ KAN İZİ OLAYI AYDINLATTI"

12 Şubat tarihinde saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya mahallesinde terk edilmiş halde bulunan araç içerisinde kan izleri ve boş kovan tespit edilmiş, yapılan araştırmalar sonucu aracın Tuncay Okudan'ın kullandığı belirlendi. Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Tuncay Okudan bulunamadı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri kamera, parmak izi çalışmaları ve alınan ifadeler neticesinde Tuncay Okudan'ın, İbrahim O.(27)tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelinin dereye attığı suç aleti tabanca ve mermiler de ekiplerce bulundu. 19 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece,' Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı.

34 yaşındaki Tuncay Okudan'ın tabanca ile kamyonette öldürülüp dere yatağına atıldığı ortaya çıkarken, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Aksu Çayı kenarında polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine gelen Okudan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.