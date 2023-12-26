Cinayeti Müge Anlı’da itiraf eden katil zanlısının sorgusu sürüyor Arkadaş kurbanı toprağa verildi

Oto tamircisi 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, 13 Aralık'ta kayboldu. 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan Mustafa Hakkulu, Yüksekören köyü Narlıören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bu arada Mustafa Hakkulu'nun en son görülen arkadaşı İsa Dumlu, önceki gün katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda cinayeti itiraf etmişti.

Programda polis tarafından gözaltına alınan Hakkulu'nu eşiyle beraber olmak istemesi için öldürdüğünü ileri süren İsa Dumlu ile birlikte olaya karıştıkları öne sürülen 2 kişinin sorgusu Kozan'da sürüyor.