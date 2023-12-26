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Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:37 Son Güncelleme: 26.12.2023 13:46

Cinayeti Müge Anlı’da itiraf eden katil zanlısının sorgusu sürüyor Arkadaş kurbanı toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’ta kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan ve arkadaşı İsa Dumlu (27) tarafından tabancayla öldürülen Mustafa Hakkulu (33) toprağa verildi. Katıldığı Müge Anıl ile Tatlı ile Tatlı Sert programında işlediği cinayeti itiraf eden İsa Dumlu’nun sorgusu sürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cinayeti Müge Anlı’da itiraf eden katil zanlısının sorgusu sürüyor Arkadaş kurbanı toprağa verildi

Oto tamircisi 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, 13 Aralık'ta kayboldu. 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan Mustafa Hakkulu, Yüksekören köyü Narlıören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bu arada Mustafa Hakkulu'nun en son görülen arkadaşı İsa Dumlu, önceki gün katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda cinayeti itiraf etmişti.

Programda polis tarafından gözaltına alınan Hakkulu'nu eşiyle beraber olmak istemesi için öldürdüğünü ileri süren İsa Dumlu ile birlikte olaya karıştıkları öne sürülen 2 kişinin sorgusu Kozan'da sürüyor.

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Cinayeti Müge Anlı’da itiraf eden katil zanlısının sorgusu sürüyor Arkadaş kurbanı toprağa verildi
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