Haberler Yaşam Haberleri Cinayetin nedeni 10 bin lira! Alacaklısını seçim günü öldüren katil teslim oldu
Giriş Tarihi: 25.5.2023 10:53 Son Güncelleme: 25.5.2023 10:57

Cinayetin nedeni 10 bin lira! Alacaklısını seçim günü öldüren katil teslim oldu

Adana'da 27 yaşındaki Mahmut Demir, 10 bin lira borç verdiği 26 yaşındaki Hakan Kara’yla telefonda tartıştı. Demir, 14 Mayıs seçim günü parasını istemek için Hakan Kara’nın evinin önüne gitti. Alacaklısının geldiğini gören Hakan Kara, pompalı tüfekle Demir’i göğsünden vurarak kaçtı. Mahmut Demir, olay yerinde can verirken polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa’da olduğu tespit edilen Hakan Kara, Harran Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Adana’ya getirilen katil zanlısı ifadesinin ardından tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cinayetin nedeni 10 bin lira! Alacaklısını seçim günü öldüren katil teslim oldu

Olay, 14 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demir (27), iddiaya göre, kendisine 10 bin lira borcu olan Hakan Kara ile (26) telefonda ile tartıştı. Demir, para istemek için Kara'nın evinin önüne gidince tartışma burada da devam etti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kara, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

ŞANLIURFA'DA TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, saklanmış olabileceği adreslere baskınlar yaptı ancak bulamadı. Şanlıurfa'ya kaçtığı belirlenen Kara, Harran Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Adana'ya getirilerek polise teslim edilen Hakan Kara, tutuklandı.

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Cinayetin nedeni 10 bin lira! Alacaklısını seçim günü öldüren katil teslim oldu
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