‘Cinayetin tek başına işlenmediğini söylemiştik’

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Cemal Metin Avcı ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, “Sanığın kardeşinin cinayet mahallinde olduğu HTS raporlarıyla da doğrulandı” dedi
Muğla'daboğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Afyon T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı. Duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek suç delillerini gizlediği ve ortadan kaldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır bulundu.
'MERTCAN MÜŞTEREK FAİL'
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği ortadadır. Mütalaada da olaylar böyle anlatılmıştır. Sanırım savunmaları çelişkilidir. Ezberletilmiştir. Kadın cinayetlerinde yapılan klasik savunmalardandır. Sanık cinayetin öncesini, esnasını ve sonrasını ilmik ilmik işlemiştir. Karşımızda son derece profesyonel bir katil var. Dolayısıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerekir" dedi. Tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı hakkında da konuşan Epözdemir, "Biz baştan beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söylüyorduk. Önce diri diri yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve varilin ağırlığı 162.5 kiloya gelmiş, olay yeri inceleme tutanağıyla sabit. Bunu tek bir kişinin kaldırması fizik kurallarına aykırı. Mertcan Avcı, cinayet saatinde cinayetin gerçekleştiği bağ evinde. HTS kayıtları ortada. Biz Avcı'nın bu konuda müşterek fail olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Mertcan Avcı müşterek faildir" diye konuştu. Kararın çıkmadığı dava, 11 Nisan'a ertelendi. -