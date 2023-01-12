Çin’de 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir

ÇİN, Kovid-19 tedbirlerinin 2022'nin sonunda gevşetilmesinin ardından bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya. Sağlık uzmanları kış aylarında ülkedeki 1.4 milyar nüfusun yüzde 70'ini oluşturan en az 1 milyar kişinin enfekte olacağını öngörüyor. Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Epidemoloji Bölümü Başkanı Ben Cowling "Çin, tedbirlerle büyük çaplı salgın dalgalarını yaşamadı. Bu yüzden kitlesel bağışıklık eşiği düşük. Omicron'un bulaşıcılığı göz önüne alındığında nüfusun çoğunluğunun enfekte olması kaçınılmaz" dedi. AA