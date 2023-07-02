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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Çinili Cami hakkındaki yıkım kararına tepki: Bu akıl tutulması

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Çinili Cami hakkındaki yıkım kararına tepki: Bu akıl tutulması
Dünyaca ünlü Kütahyalı neyzen, ressam ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, 1972'de arsasını bağışlayıp dünyanın tamamı çiniden olan ilk camisinin yaptı. 20 yıl önce ise evi ve tablolarıyla birlikte camiyi Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışladı. Yamaç bir alana yapılan ve kentin simgesi haline gelen Çinili Cami, 2018'de oluşan hasarlar nedeniyle ibadete kapatıldı. Üniversite ve valilik güçlendirme kararı aldı. Ancak yetkili kurul "heyelan tehlikesi" gerekçesiyle yıkım kararı verdi. Karara tepki gösteren Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Sıtkı Usta'nın kızı Nida Olçar, yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurduklarını belirtip "Bu akıl tutulması" dedi. Yakupoğlu'nun manevi kızı Havva Sökmener ise "Güçlendirme yapacaklardı, bir çivi çakılmadı. İyice harap hale gelsin de yıkım kararımız meşrutiyet kazansın diye beklendi" diye konuştu.

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Çinili Cami hakkındaki yıkım kararına tepki: Bu akıl tutulması
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