Son dakika: Evden 2 ceset çıktı! Cinnet getiren koca önce eşini sonra...

Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesinde, önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda 65 yaşındaki Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizliklik nedeniyle 46 yıllık eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti.
Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, öfkeden deliye döndü.
Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
(Hüseyin-Ummuhan Yurtseven)
POLİSE TESLİM OLDU
Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Yurtseven'in 9 yıllık evli olduğu, beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
(Mustafa Yurtseven)
Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.