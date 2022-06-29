Son dakika: Evden 2 ceset çıktı! Cinnet getiren koca önce eşini sonra...

(Hüseyin-Ummuhan Yurtseven)

POLİSE TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Yurtseven'in 9 yıllık evli olduğu, beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.





(Mustafa Yurtseven)

Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.