Cinsel gücü arttırıcı sağlıksız ilaç üretmişler! Suç örgütüne darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bir örgütün kendi imkanları doğrultusunda cinsel gücü arttırıcı ilaç üretip, sattıkları tespit edildi. Örgütün, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Kişilerin Hayatına ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş Her Türlü Yenilecek ve İçilecek Şeyleri veya İlaçları Tedarik Etmek veya Satmak ya da Bulundurmak" suçları kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

OPERASYON YAPILDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen. 58 şüphelinin suçta kullandıkları işyerleri ve ikametlerinde arama yapıldı. 16 şüphelin ise suçtan elde ettikleri malvarlığına resen el konuldu. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.