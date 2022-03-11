Çırağan artık çınarsız

İBB yönetimi görevi devralana kadar ilaçlaması ve bakımı düzenli yapılan Çırağan Caddesi’ndeki asırlık çınarların bakımını yapmayı bıraktı. Çürümeye terk ettiği koruma altındaki ağaçların hepsini sonunda acımasızca kesti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbul'un tarihi çınarlarını koruyamadı. 2019 yılındaki yerel seçimlere kadar düzenli olarak ilaçlanan ve bakımları yapılan asırlık çınar ağaçlarının bakımını yapmayı bıraktı. Çürümeye terk ettiği çınar ağaçlarını en sonunda da hastalıklı diyerek kesmeye başladı. Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarından 112 tanesi daha İBB yönetimi tarafından kesildi, bazılarının köklerine beton döküldüğü görüldü.
BİR GÜZELLİĞİ DAHA YOK ETTİLER
Çınar ağaçlarını 3 yıldır çürümeye terkedip şimdi de kesmeye başlayan İBB yönetimine tepti yağdı: AK Parti İstanbul İl Başkanı OsmanNuri Kabaktepe: Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler.
REKLAM PANOSU İÇİN Mİ? AK Parti İstanbul İl BaşkanYardımcısı Adem Yıldırım: CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız. Eski İBB Basın Danışmanı veAkşam Gazetesi Yayın DanışmanıSerkan Fıçıcı: O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine "öldürüp kurtulalım" kolaycılığını tercih etti. Bu işe harcayacakları para şarkıcı ve komedyenlere gider. Mesele kapanır" diyerek tepki gösterdi. MHP İstanbul İl Başkanı BirolGür: Uzun zamandır manzarayı kapattığından mütevellit İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını 'kuruma belirtisi!' nedeniyle kesip doğradı. İBB Başkanının balıkçıda olması muhtemel, katliamdan bihaberdirler. Geziciler ise gece uykusunda. İBB yönetimi, Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesi kararının hepsinin kansere yakalanmaları nedeniyle alındığını ileri sürdü.