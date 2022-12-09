Beşiktaş Çırağan Sarayı'nın Otel kısmının bulunduğu alanda resterasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ve yoğun duman oluşan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Neden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen yangının söndürülmesi için tüm ekiler harekete geçti. Otel'de bulunan müşteriler tahliye edildi.

Otel binasının 4. katında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle ilk anda müşterilerin mahsur kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarma çalışması gerçekleştirdiler.

Yangın kısmen kontrol altına alındı. Binadan duman tahliyesi başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen müşteriler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı | Video