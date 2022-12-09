Haberler Yaşam Haberleri Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı
Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:38 Son Güncelleme: 9.12.2022 12:15

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde yangın çıktı

Beşiktaş Çırağan Sarayı'nın Otel kısmının bulunduğu alanda resterasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ve yoğun duman oluşan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Neden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen yangının söndürülmesi için tüm ekiler harekete geçti. Otel'de bulunan müşteriler tahliye edildi.

Otel binasının 4. katında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle ilk anda müşterilerin mahsur kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarma çalışması gerçekleştirdiler.

Yangın kısmen kontrol altına alındı. Binadan duman tahliyesi başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen müşteriler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Elmalı davası nedir, karar ne oldu? Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası son durum ne?
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA