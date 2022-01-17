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Giriş Tarihi: 17.1.2022 10:20 Son Güncelleme: 17.1.2022 10:21

Ciritçiler, turist otobüsüne eşlik etti

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ciritçiler, turist otobüsüne eşlik etti

Kars’ta gelenek haline gelen kar üstünde cirit maçlarına, bölgeye gelen turistlerde ilgi gösteriyor. Selim ilçesinde gerçekleşen cirit müsabakalarını pür dikkat izleyen turistlere, ciritçilerde jest yaptı.

Kars'ın Selim ilçesinde kar üstünde ciritçiler soğuk havaya rağmen, mücadele ediyor. Bölgeye gelen turistler ise bu anları görmek için ciritlerin oynandığı köylere kadar gidiyor. Kenti gezmeye gelen bir grup turist, cirit müsabakasını seyretmek için ilçeye bağlı Kekeç köyüne gitti.

Turist kafilesi, köyün girişinde at üstündeki Kafkas Atlı Spor Kulübü sporcuları tarafından karşılandı. Ciritçiler, müsabakanın oynanacağı sahaya kadar otobüse eşlik etti. Otobüsteki turistler de bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Soğuk ve karlı havada oynanan cirit müsabakasını seyreden turistler, keyifli vakit geçirdi.

Ciridi yakından seyretme fırsatı bulan turistler, kurallarını da öğrenmeye çalıştı. Cirit müsabakasının ardından turistler, karlı arazide at üstünde gezintiye çıktı. Kulüp binasında ağırlanan turist kafilesi, daha sonra köyden ayrılarak, Sarıkamış ilçesine geçti.

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Ciritçiler, turist otobüsüne eşlik etti
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