Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de 4 kız sporcu Hentbol Milli Takım kampına davet edildi
Giriş Tarihi: 3.1.2024 16:27 Son Güncelleme: 3.1.2024 16:35

Cizre’de 4 kız sporcu Hentbol Milli Takım kampına davet edildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre Yıldızlar Spor Hentbol kulübünde oynayan dört kız sporcu Hentbol’da göstermiş oldukları başarı nedeni ile Milli Takım kampına davet edildi.

ABİDİN YEL
Cizre’de 4 kız sporcu Hentbol Milli Takım kampına davet edildi

Hentbol 2.Ligi E Gurubunda mücadele eden Cizre Hentbol Yıldızlar Spor Kulübünde oynayan dört sporcu ortaya koydukları performans ile U15 ve U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

Cizre Hentbol Yıldızlar Spor Kulübü Sporcusu Medine Güneş ve Reyhan Yıldırım U15 Milli Takım Kampına. Beritan Yaşar ve Enes Durmaz ise U16 Milli Takım kampına davet edildi.

Sporcularının göstermiş oldukları performanstan sonra Milli Takım Kampına davet edilmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Kulüp Başkanı Rıdvan Kalkan; "Antrenörlerimiz Abdullah Acar ve Ümit Gürbüz hocalarımızın gayret ve çabaları ile sporcularımız göstermiş oldukları performans ile büyük bir başarıya imza atıp milli takım kampına davet edildiler. Kızlarımızın gösterdiği bu gayret Hentbol'e olan ilgiyi de arttırdı.Bu anlamda bu spor dalının sevdirilmesi ve bu spor dalında mücadele eden sporcuların desteklenmesi için tüm devlet büyüklerinden ve spor severlerden destek bekliyoruz" dedi.

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Cizre’de 4 kız sporcu Hentbol Milli Takım kampına davet edildi
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