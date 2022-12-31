Cizre’de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesi Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolunda Kömür Yüklü Tır aracının frenin boşalması sonucu şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan baba Şaban Çini hayatını kaybederken oğlu İsmail Çini ağır yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak'tan Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan İsmail Çini yönetimindeki 63 VF 208 plakalı tır, Cizre Girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni Boşalan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince 30 ton kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerini yoğun uğraşları sonucu sürücü İsmail Çini ağır yaralı olarak kurtarılırken babası Şaban Çini ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı tır sürücüsü ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.