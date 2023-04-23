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Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:54 Son Güncelleme: 23.4.2023 17:14

Cizre’de korkunç kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

ABİDİN YEL
Cizre’de korkunç kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesi İdil Çevre yolunda otomobilin DEDAŞ Arıza aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 8 kişiden 2'si hayatını kaybederken 8 araçta bulunan 8 kişide yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil Çevre yolu Cam Teras mevkiinde meydana geldi.İdil istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Şah Seçkin idaresindeki otomobil Cizre Cam Teras Mevkiinde DEDAŞ arıza şefliğine ait sürücüsünün ismi belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. 8 Kişinin içinde bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı.Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şah Seçkin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay olay yerinde hayatını kaybederken, 2 araçta bulunan 8 kişi de yaralandı.

Kaza ihbarı ile birlikte olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan 8 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada otomobilde bulunan yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Şah Seçkin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken,kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Cizre’de korkunç kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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