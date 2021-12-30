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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:47 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:55

Çocuğumu babası camdan aşağı attı!

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Çocuğumu babası camdan aşağı attı!

Rize’de 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz mahkemenin  8.ci duruşmasında verdiği ifadede “Çocuğu A.Y. camdan aşağı attı. Ben atmadım. Fatmanur’un babası A.Y.’dir” ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Camiönü mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur, pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Nur'un düştüğü an çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülere istinaden süren soruşturma da 2015 yılında, Fatma Nur'un doğumundan 6 ay sonra 4 yaşındaki ağabeyi Harun Havuz'un da pencereden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Anne Emine Havuz'un ise olayına ardından psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hakkında 'Altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu anne Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8. kez tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Hiçbir yakınının katılmadığı 8. duruşmada Emine Havuz yaptığı savunmasında ilk çocuğunun kendisinin düştüğünü ancak Fatma Nur'u komşusunun aşağıya attığını iddia ederek "Çocuğu A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur'un babası A.Y.'dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü" dedi.

Mahkeme heyeti, Emine Havuz'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesini istedi. Ayrıca A.Y.'nin sonraki mahkemeye zorla getirilmesine kararı vererek, duruşmayı erteledi.

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Çocuğumu babası camdan aşağı attı!
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