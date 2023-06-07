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Giriş Tarihi: 7.6.2023 09:15 Son Güncelleme: 7.6.2023 09:23

Çocuk istismarcılarına operasyon: 30 gözaltı…

İstanbul’da düzenlenen “Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Video ve Görüntülerin Paylaşılarak Satışa Sunulması” operasyonunda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çocuk istismarcılarına operasyon: 30 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Video ve Görüntülerin Paylaşılarak Satışa Sunulması" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Bir dijital mesajlaşma platformu üzerinden müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri söz konusu gruplardan satışa sunan, çeşitli ödeme kanalları ile ödemeler alan ve ödemeler yapan 30 kişi; İstanbul, Kütahya ve Bursa'da yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çocuk istismarcılarına operasyon: 30 gözaltı | Video

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Çocuk istismarcılarına operasyon: 30 gözaltı…
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