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Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:11 Son Güncelleme: 8.7.2022 10:23

Çocuk kavgası cinayetle bitti

İzmir’de iki aile arasında çocuk kavgası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada fidanlık işleten Şeyhmus Çoban (43) bıçakla yaralanırken, tabancayla vurulan Nasrullah Uçkun (31) öldü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çocuk kavgası cinayetle bitti

Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi'nde, önceki gün (Çarşamba) akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga gece yarısı sonlandırıldı. Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları ise önceki gün saat 09.45 sıralarında bir kahvehanede karşılaştı.


Şeyhmus Çoban

Burada yeniden başlayan kavgada ilçede fidanlık işleten Şeyhmus Çoban (43) bıçakla, Nasrullah Uçkun (31) ise tabancayla yaralandı. Uçkun'a tabancayla ateş ettiği ileri sürülen A.Ç. ile kavgaya karışan diğer şüpheliler olayın ardından kaçtı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Nasrullah Uçkun

Durumu ağır olan Uçkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çoban ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir kamyonet ve minibüse çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Jandarma, A.Ç. ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı bölgede ise güvenlik önlemi alındı.

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Çocuk kavgası cinayetle bitti
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