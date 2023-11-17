Çocuk parkında büyük ihmal: Maya yerine çocuk da ölebilirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Melike Özkaynak'ın köpeği Maya, geçen Pazartesi akşamı gezdirmeye götürdüğü Metin Oktay Çocuk Parkında, aydınlatma direğinin yanındaki su birikintisine girince, kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak can verdi. Köpeğinin ölümünden belediyeyi sorumlu tutan ve sorumluların bulunup cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özkaynak, "Benim evladım öldü. 3 ay önce şikayet söz konusu olmuş. Belediye ekipleri parka gelip, iki kontrol kalemiyle bakıp kaçak akım yok demişler.Hiçbir işlem yapmadan gitmek nasıl bir sorumsuzluk, orası çocuk parkı! Orada bir çocuk ya da yürüyüş yapan bir kişi de aynı şekilde can verebilirdi. Olay sonrası belediyeden aradılar. Ardından da gelip parktaki direklere baktılar. Kaçak akım olmadığını iddia ettiler. Gediz Elektrik'te geldi, parkın içinde hatları olmadığını söyledi. Direkler belediye tarafından 6-7 ay önce yapılmış. Herkes topu birbirine atıyor. Ortada büyük bir ihmal var" dedi. Bayraklı Belediyesi yetkilileri ise aydınlatmaların bir süre önce Gediz Elektrik tarafından genel aydınlatma kapsamına alındığını, şikayet üzerine daha önce Gediz yetkilileri ile parkta yapılan incelemede herhangi bir kaçağa rastlanmadığını açıkladı.