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Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:35 Son Güncelleme: 7.11.2021 11:53

Trafik bilinci çocuk yaşta kazandırılıyor

İLKER TURAK İLKER TURAK
Trafik bilinci çocuk yaşta kazandırılıyor

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla “Çocuk Trafik Eğitim Parkları” projesi hayata geçirilmişti. Proje ile 04-12 yaş grubundaki çocuklara trafik bilinci kazandırılırken, bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuk ve öğrenciye trafik kuraları uygulamalı anlatıldı. Ankara, Balıkesir, Çanakkale başta olmak üzere toplam 23 ilde Çocuk Trafik Eğitim Parkları tamamlanarak faaliyete başlarken, 9 ilde ise yapımı devam ediyor.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parklarında trafik kuralları uygulamalı olarak anlatılıyor. Eğitimlerde; akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metodları hakkında bilgiler veriliyor, kısa eğitim filmleri izletiliyor.

9 İLE DAHA ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI

Çocuk trafik eğitim parklarında 2021 yılının 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kars, Kırklareli, Konya, Niğde, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Afyonkarahisar, Erzincan, Isparta, Sivas, Rize, Kocaeli, Yozgat, Şanlıurfa ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 ilde Çocuk Trafik Eğitim Parkları tamamlanarak faaliyete başladı. Aksaray, Bilecik, Bursa, Karabük, Mardin, Trabzon, Osmaniye, Edirne ve Batman olmak üzere 9 ilde ise yapımı devam ediyor.

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Trafik bilinci çocuk yaşta kazandırılıyor
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