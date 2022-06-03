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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Çocuklar fırtınada çöken duvarın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çocuklar fırtınada çöken duvarın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, biri ağır 3 çocuk yaralandı. Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın briket duvarı dün şiddetli fırtına sonucu çöktü. Okul çıkışı evlerine giderken fırtınadan korunmak için duvarın dibine sığındıkları belirtilen 5 çocuk enkaz altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) göçük altından çıkardı. Araban Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren (5) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Vakkas Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, şiddetli toz fırtınasının il genelinde devam ettiğini belirterek, "Araban'da vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.

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Çocuklar fırtınada çöken duvarın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı
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