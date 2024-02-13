Çocuklar ‘kelebek kusuru’na maruz kalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital ortamların fazla kullanımının çocuklarda yeni bir dikkat eksikliğine yol açtığını belirterek, "kelebek kusuru" olarak adlandırılan bu durumun faydadan çok zarar getirdiğini söyledi. Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son birkaç yıldır internetin, ihtiyaç doğduğunda kullanılan bir yol, bir araç olmaktan çıktığına dikkati çekti. Uraloğlu, günlük internet kullanım süresinin, dünyada 6 saat 40 dakika iken Türkiye'de bu rakamın 6 saat 57 dakika, yani yaklaşık 7 saat olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Koruma ve güvenlik uygulamalarıyla çocuklarımızı dijital âlemin kötülüklerinden uzak tutalım. Dijital ortamlarda, dağınık, mantıksal bir bütünlüğü olmayan ve birbirinden kopuk bilgi ve içerikler, çocuklarımızda 'kelebek kusuru' diye adlandırılan yeni bir dikkat eksikliği sorununa yol açıyor"dedi.