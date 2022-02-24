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Giriş Tarihi: 24.2.2022 12:45 Son Güncelleme: 24.2.2022 12:55

“Çocuklara alanı boşaltsın” deyince hastanelik edildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
“Çocuklara alanı boşaltsın” deyince hastanelik edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan bir sokak düğününde gelin ve damat sahnede iken çocukların alandan alınmasını anons eden müzisyen darp edildi.

Nurdağı ilçesi ve köylerinde düğünlerde müzisyenlik yapan 41 yaşındaki Sedat Erdoğ, Esenler Mahallesindeki yapılan bir düğünde gelin ve damat oynarken, alandaki çocukların alınmasını istedi. Anons yapan sanatçıya tepki gösteren bir davetli Erdoğ'a kafa atarak burnunu kurdu. Hastanede tedavi edilen ve darp raporu alan sanatçının şikayeti üzerine şüpheli H.Y. gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Erdoğ, "Düğünde çocuklar alanı doldurunca gelip ve damat hareket edemiyordu, ben de anons yaparak çocukların alanı boşaltmasını istedim. Bu sırada düğünde bulunan H.Y. yanıma gelerek beni darp etti. 3 gündür ağrıdan uyuyamıyorum. Ben sesimle geçimimi sağlayan bir insanım, burnum kırıldığı için uzun süre şarkı söyleyemeyeceğim. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

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“Çocuklara alanı boşaltsın” deyince hastanelik edildi
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