“Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu

Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Vücutlartında herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. polis ekipleri tarafından gözlatına alındı.