“Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamı ile suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kontroller esnasında, saat 02:00 sularında şüpheli davranan bir kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Sonradan adının Murat R. olduğu öğrenilen şüpheli, kimlik kontrolü yapıldığı esnada, sıra dışı hareketlerde bulunarak art arda "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı.
Şahsın durumundan ve söylediklerinden şüphelenen ekipler, kendisinden aldığı adres bilgisi ile şüphelinin yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinden şüpheli Murat R.'nin Yağmur (13) ve Emre R. (10) isimli çocuklarını hareketsiz bir halde buldu.
Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Vücutlartında herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. polis ekipleri tarafından gözlatına alındı.