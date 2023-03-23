Haberler Yaşam Haberleri “Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:42 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:54

“Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu

Kocaeli Körfez İlçesinde, polis ekiplerinin yapmış olduğu kimlik kontrolü esnasında “Çocuklarımı cennete gönderdim buraya geldim” diyen Murat R.'nin durumundan şüphelenen emniyet ekipleri, şüphelinin evine giderek yapmış oldukları kontrollerde, 10 ve 13 yaşındaki çocuklarını ölü olarak buldu.

ABBAS ÇAKAR
“Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamı ile suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kontroller esnasında, saat 02:00 sularında şüpheli davranan bir kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Sonradan adının Murat R. olduğu öğrenilen şüpheli, kimlik kontrolü yapıldığı esnada, sıra dışı hareketlerde bulunarak art arda "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı.

Şahsın durumundan ve söylediklerinden şüphelenen ekipler, kendisinden aldığı adres bilgisi ile şüphelinin yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinden şüpheli Murat R.'nin Yağmur (13) ve Emre R. (10) isimli çocuklarını hareketsiz bir halde buldu.

Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Vücutlartında herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. polis ekipleri tarafından gözlatına alındı.

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“Çocuklarımı cennete gönderdim” dedi... Polis, 2 çocuğun da cansız bedenini buldu
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