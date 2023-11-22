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Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:34 Son Güncelleme: 22.11.2023 11:39

Çocukların kavgasında cinayet

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavgada silahlar konuştu. Kavganın taraflarından mahalle muhtarı Duran Keleş 5 el açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

MİHRİBAN KOÇAKER
Çocukların kavgasında cinayet

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında 21 Kasım salı günü yaşanan olayda; iddiaya göre, çocuklar aralarında çıkan tartışmaya aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen babalar da dahil oldu. Tartışma Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş ile Hüseyin N. arasında kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin N., kavgada Muhtar Keleş'i tam 5 el ateş ederek vurdu. Çevredekiler durumu hemen Jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Muhtar Keleş'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hüseyin N. ise olay yerinden kaçtı. JASAT ekipleri şüpheliyi bulmak için yaptığı arama sonucu ormanlık alanda yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Çocukların kavgasında cinayet
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