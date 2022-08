Cani koca cinayetten 4 gün sonra teslim oldu! Çocukların önünde alnından vurmuştu...

BİZİ DE ÖLDÜREBİLİR

Kızlarının cansız bedenini toprağa veren ve 3 torununa bakan Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şengül, babası Ali ve kardeşi Osman Oklu kaçan katil zanlısının bir an önce yakalanmasını istedi. Kendi can güvenliklerinin de tehlikede olduğunu belirten Oklu ailesi, "Kızımızı şiddet uygularken bizi de sık sık tehdit ediyordu. Bizi de öldürmesinden korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getimişti.