Cani koca cinayetten 4 gün sonra teslim oldu! Çocukların önünde alnından vurmuştu...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde 13 Ağustos gecesi düzenlenen bir düğün töreninde Serkan Ayvaoğlu, orada bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nun konuşma bahanesiyle yanına çağırıp 3 kızının gözü önünde alnına dayadığı silah ile vurarak öldürmüştü.
Şenay Ayvaoğlu'nun, 'Ne olursun yapma 3 çocuğumuz annesiz kalmasın" demesine rağmen genç kadını acımadan öldüren katil zanlısı Serkan Ayvaoğlu, suç aileti silah ile birlikte kaçmıştı.
BİZİ DE ÖLDÜREBİLİR
Kızlarının cansız bedenini toprağa veren ve 3 torununa bakan Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şengül, babası Ali ve kardeşi Osman Oklu kaçan katil zanlısının bir an önce yakalanmasını istedi. Kendi can güvenliklerinin de tehlikede olduğunu belirten Oklu ailesi, "Kızımızı şiddet uygularken bizi de sık sık tehdit ediyordu. Bizi de öldürmesinden korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diyerek yaşadıkları korkuyu dile getimişti.
2 KEZ UZAKLASTIRMA ALMIŞ
Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şengül Oklu kızının eşinden yıllarca şiddet gördüğünü söyledi. Bunun için katilin 2 kez uzaklaştırma aldığını da belirten acılı anne, "Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cinayetten bir ay önce kollunu kırdı. Yeniden uzaklaştırma verdirttik. Kızım avukatı aracılığı ile boşanma davası açtı. O da gelip 3 çocuğunun gözleri önünde kızımı öldürdü" dedi.
İDAM GERİ GELSİN
Baba Ali Oklu kızlarının katiline ne ceza verilirse verilsin ömür boyu yüreğindeki acının dinmeyeceğini söyledi. Kadın katillerine idam verilmesi gerektiğini ifade eden baba Oklu, "Kızımın katili idam edilirse yüreğimdeki yangın biraz olsun hafifler" diye konuştu.