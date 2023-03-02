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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Çocukların şakalaşması banka soydular cinayetle sonuçlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayrampaşa'da 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki arkadaşı H.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bayrampaşa Kartaltepe'deki bir parkta önceki akşam saat 20.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre Ö.F.D. ile H.B.'nin parktaki şakalaşması kavgaya döndü. H.B. yanındaki bıçağı çıkartarak, Ö.F.D.'ye doğru hamle yaptı. Ö.F.D. göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, H.B. kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bıçakladığı arkadaşını merak ettiği için hastaneye gelen H.B.'yi gözaltına aldı.

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Çocukların şakalaşması banka soydular cinayetle sonuçlandı
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