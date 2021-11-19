Çocukların zile basma oyunu komşuları birbirine soktu

Adana'da 14 yaşındaki A.Ç., sırf eğlence olsun diye arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki evlerin zillerine basıp kaçtı. Kapısı çalınanlardan biri olan Hüseyin A., duruma tepki gösterdi; dışarı çıkıp bağırıp küfür etti. Bunu duyan A.Ç.'nin babası Ramazan Ç., komşusunun üzerine bıçakla yürürken, Hüseyin A. da evdeki pompalı tüfeği alıp havaya ateş açtı. İki aile arasında çıkan kavgada Hüseyin A., A.Ç.'yi kolundan bıçakladı. Oğlunun yaralandığını gören Ramazan Ç. de karşılık verip, komşusunu göğsü ve bacağından bıçakladı. Hüseyin A. da hastanede yaşam savaşı verirken; baba Ramazan Ç., tutuklandı oğlu A.Ç., serbest bırakıldı.

ZİLE BASIP KAÇTILAR

Olay, 18 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 14 yaşındaki A.Ç., sırf eğlence olsun diye arkadaşlarıyla mahalledeki evlerin zillerine basıp kaçtı. Kapı zili çalınanlardan biri olan Hüseyin A. (53), evinin önüne çıkıp bu duruma bağırıp küfür ederek tepki gösterdi. Hüseyin A.'yı duyan A.Ç.'nin babası Ramazan Ç. (38) de ona karşılık verince ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., eline aldığı bıçakla komşusunun üzerine yürürken, Hüseyin A.'da evden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İki aile arasındaki kavgada Hüseyin A., elindeki bıçakla A.Ç.'yi kolundan yaraladı. Oğlunun bıçaklandığını gören Ramazan Ç. de Hüseyin A.'ya karşılık verip, onu göğsü ve kalçasından bıçakladı. Hüseyin A. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önce özel hastaneye kaldırılan Hüseyin A., daha sonra durumu ağırlaşınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

SUÇU OĞLU ÜSTLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Ç. ve hastanedeki tedavisi tamamlanan oğlu A.Ç.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan A.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ramazan Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, oğlu da Hüseyin A.'yı kendisinin bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı, A.Ç. de serbest bırakıldı.