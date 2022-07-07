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Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:07

Çocuklu ailelerin tercihi: Her şey dahil, aquaparklı ve bol aktiviteli tatil köyleri

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Çocuklu ailelerin tercihi: Her şey dahil, aquaparklı ve bol aktiviteli tatil köyleri

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük bayram tatili için rezervasyon durumlarının hangi aşamada olduğunu, daha çok hangi illerin ve bölgelerin tercih edildiğini SABAH'a anlattı. Tatilin sektörü hareketlendirdiğini söyleyen Bağlıkaya, çocuklu ailelerin bayram tatilinde her şey dahil, aquaparklı ve bol eğlence aktiviteli tatil köylerini, dinlenmek isteyenlerin ise butik otelleri tercih ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının turizm sektörüne pozitif bir şekilde yansıdığını vurgulayan Bağlıkaya, Kurban bayramı dönemi için gelen rezervasyon taleplerin geçtiğimiz yılların üzerinde seyrettiğini aktardı.

SEÇENEK BOL

Bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerinin tüketicilere sunulduğunu söyleyen Bağlıkaya, kıyı, kültür ve doğa turlarının çok rağbet gördüğüne değindi. Ege, Akdeniz kıyılarındaki tatil destinasyonlarına ilginin yüksek olduğu bilgisini veren Bağlıkaya, "Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ön plana çıkarken, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep bulunuyor. Çocuklu aileler bayram tatilinde her şey dahil, aquaparklı ve bol eğlence aktiviteli tatil köylerini, dinlenmek isteyenler ise butik otelleri tercih ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇ KALANLARA ALTERNATİF

Tatil rezervasyonlarını son dakikaya bırakan vatandaşın yaşadıkları illere yakın bölgeleri tercih ettiğini söyleyen Bağlıkaya, "Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar ön plana çıkıyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor" ifadesini kullandı.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK FAZLA

Bağlıkaya, ayrıca Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) İsviçre'de düzenlediği Davos Zirvesi'nde dağıtılan, 90 sayfadan oluşan ve çok sayıda eki olan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Raporu'nu da yorumladı. Raporda iş ortamından istihdama, hukuki düzenlemelerden altyapıya, haberleşme altyapısından dijitalleşmeye, kültürel değerlerden sürdürülebilirliğe kadar 112 farklı göstergenin dikkate alındığını hatırlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi dünyadaki diğer ülke ve destinasyonlardan ayıran birçok faktör bulunuyor. Bunların başında tarihi ve kültürel zenginliklerimiz geliyor. Mısır piramitlerinden 7500 yıl öncesinde inşa edilen ve 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski tapınağı Göbeklitepe de bu topraklarda bulunuyor, insanoğlunun yerleşik yaşama geçiş sürecini en açık biçimde yansıtan Çatalhöyük de... Truva'dan Nemrut'a, Efes'ten Milet'e, Patara'dan Zeugma'ya, Ani'den Aspendos'a kadar saymakla bitmeyecek hazinelerle dolu bir kültürel mirasa sahibiz."

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Çocuklu ailelerin tercihi: Her şey dahil, aquaparklı ve bol aktiviteli tatil köyleri
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