Çocukluk arkadaşını öldürmüştü! Acılı aile cezaya itiraz etti

Olay, 17 Mart saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarılan Acar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına sanık Bilal Acar, tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, ölen Muhammet Emin Seçer'in yakınları ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı, hazırladığı iddianamede, olay anına ait kamera görüntüleri, tanık beyanları, otopsi, kriminal ve olay yeri inceleme raporları ile şüphelinin ifadesinin göz önünde bulundurulduğunda 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, suçun karşılığı olan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



'BIÇAĞI KORKUYLA SALLADIM'

Olayla ilgili mahkemede ifade veren Bilal Acar, servisle personeli taşıdığı sırada kendisini sollamak isteyen bir sürücünün kaza yaptığını söyledi. Bunun üzerine sürücünün kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Acar, "Olay yerine gelen polisler yaptığı üst aramasında üzerinde metamfetamin maddesi buldu. Yanımda olan bir arkadaş, bunu maktul Muhammet'e telefonda anlatmış. Muhammet de bu durumu fırında patronlar dahil herkese söylemiş. Karakolda işlemler devam ederken patronlar geldi ve bana üzerimde söylenildiği gibi uyuşturucu madde çıkıp çıkmadığını sordu. Ben de ekmeğimden olmamak için onlara üzerimde uyuşturucu madde bulunmasından değil, kaza yapan araç şoförünün şikayeti üzerine karakolda olduğumu ve ifade verdikten sonra çıkacağımı söyledim.



Karakolda işlemlerim bittikten sonra taksiye binip fırına gittim. Maktul Muhammet'le konuşurken söylenilenlerin doğru olup olmadığını sordum. Muhammet bana daha sonra karşılıklı olarak birbirimize sinkaflı küfürler ettik. O sırada Muhammet'in almak istediği bıçağı ben aldım ve korkuyla 3-4 defa salladım. Muhammet'in yaralandığını görünce de bıçağı bıraktım. Öldürme amacım olsaydı eylemime devam edebilirdim, kimse araya girmeksizin kendim eylemime son verdim" diye konuştu. Duruşmada söz alan Muhammet Emin Seçer'in ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME İLE YARGILANSIN

Mesai ve çocukluk arkadaşı tarafından öldürülen Muhammet Emin Seçer'in ailesinin avukatı Şeymanur Yılmaz, "Bizim tespit ettiğimiz üçten fazla bıçak darbesi olduğu ve sonrasında boğazını kesmeye çalışarak eylemlerine devam ettiği ve son olarak etraftakilerin müdahalesi ile durabildiği görülmektedir. Maktul, sanığı gülerek karşılamıştır. Ne olduğunu anlamadan sanığın saldırısına uğramıştır. Sanık olay yerine bıçakla geldiği için eylemini tasarlayarak, canice hisle ve kendisini savunamayacak durumda olan maktule hareket etmiştir. Biz sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İfadelerin alınmasından sonra mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.