Çocukluk hayali sulara gömüldü

Marmara Adası'nda fırtınaya yakalanarak batan Batuhan A. isimli yük gemisinin 6 mürettebatından en küçüğü olan Ahmet Atav'ın (22) hikayesi gözleri yaşarttı. Gemide makine stajyeri olarak görev yapan Atav'ın çocukluğundan beri gemicilik mesleğinin hayalini kurduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabında küçük yaşta gemi dümeninde çektirdiği fotoğrafları bulunan Atav, 1.5 yıl önce mesleğe başlamıştı. Atav'ın babası Şenol Atav'ın da gemici olduğu, Türk bayraklı bir gemide güverte reisi olarak görev yapan babanın oğlunun çalıştığı geminin battığı haberini Hollanda'ya seyir halindeyken aldığı öğrenildi. Baba Atav çalıştığı gemi Hollanda'ya yanaşır yanaşmaz ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Öte yandan kayıp mürettabatla ilgili yapılan aramalarda denizdeki bir midye çiftliğine de odaklanıldığı belirtildi.