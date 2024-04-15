Çocuklukta dijital bağımlılık zihni bozuyor

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, teknoloji bağımlılığı çocukları akıl hastalıklarına yaklaştırıyor. JAMA Psikiyatri dergisinde yer alan araştırmada, 1997 ve 1998 doğumlu 2 bin 120 Kanadalının medya alışkanlıkları ve psikotik deneyimleri incelendi. Araştırma, akıllı telefonlara, tabletlere ve video oyunlarına bağımlı çocukların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde psikotik krizleri yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bilim insanları, ergenlik döneminde akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının, kişi 23 yaşına geldiğinde paranoya, sanrılar, halüsinasyonlar ve tuhaf fikirler ile bağlantılı olduğunu kaydetti. Araştırmacılar ayrıca, bağımlı gençleri aniden ekrandan uzaklaştırmanın ise işe yaramayacağı ve daha zararlı olabileceği konusunda uyardı.