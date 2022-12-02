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Giriş Tarihi: 2.12.2022 10:28 Son Güncelleme: 2.12.2022 11:06

Çok zor ama gurur verici; Çok özlüyorum

Kırıkkale’de 2016 yılında teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen Uğur Şahin’in annesi Karkız Şahin, Nur Geçit’te bulunan şehit fotoğraflarının arasında kendi oğlunun fotoğrafını bularak temizledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Çok zor ama gurur verici; Çok özlüyorum

Kırıkkale'de 2016 yılında teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen Uğur Şahin'in annesi Karkız Şahin, Nur Geçit'te bulunan şehit fotoğraflarının arasında kendi oğlunun fotoğrafını bularak temizledi. Şehit annesinin, oğlunun fotoğrafını temizlediği anlar, görenleri duygulandırdı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI TEMİZLEMEDEN GİTMEDİ

Nur Camisi yanında bulunan Nur Geçit, geçtiğimiz yıllarda restore edilmiş ve geçit boyunca Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları asılmıştı. İnsanların her geçtiğinde duygulandığı Nur Geçit'ten bu kez bir şehit annesi geçti.

Çok zor ama gurur verici; "Çok özlüyorum" | Video

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin'in annesi Karkız Şahin, Nur Geçit'ten geçerken oğlunun fotoğrafı yanında durarak, elindeki mendille fotoğrafı temizledi. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Anne Karkız Şahin ise "Hem gurur verici hem çok zor. Gerçekten çok zor. İnsan çok özlüyor." dedi.

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Çok zor ama gurur verici; Çok özlüyorum
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