Çok zor ama gurur verici; Çok özlüyorum

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin'in annesi Karkız Şahin, Nur Geçit'ten geçerken oğlunun fotoğrafı yanında durarak, elindeki mendille fotoğrafı temizledi. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Anne Karkız Şahin ise "Hem gurur verici hem çok zor. Gerçekten çok zor. İnsan çok özlüyor." dedi.