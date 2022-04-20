Çöken ağılın altında kaldılar

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Çilekli mevkisinde Ali Sezen'e ait ağıl çöktü. Bölgeye Kırklareli AFAD, belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sezen kendi imkanları ile enkazın altından çıktı. Enkazın altında kalan Mehmet Sirtmaç ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Sirtmaç hastaneye kaldırıldı. Ekipler telef olan 40 koyunu da enkazın altından çıkardı. Enkaz kaldırma çalışmalarına Mehmetçik ile vatandaşlarda destek verdi. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy üreticiye gerekli yardımların yapılacağını söyledi.