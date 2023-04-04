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Giriş Tarihi: 4.4.2023 14:04 Son Güncelleme: 4.4.2023 14:30

Çöken çatıdan alevlerin içine düşen itfaiyeci hayatını kaybetti

Adapazarı’nda meydana gelen yangına müdahale eden bir itfaiyeci kırılan çatıdan alevlerin içine düştü. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan itfaiyeciye kurtarılamadı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Çöken çatıdan alevlerin içine düşen itfaiyeci hayatını kaybetti

Adapazarı Yağcılar Mahallesi Derya Sokak Berrak Evler'de bir evin çatısında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ihbarla birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, çatıya çıkan itfaiye eri Yusuf Turgut (30) isimli itfaiyeci çatının çökmesiyle alevlerin içine düştü. Arkadaşları tarafından alevlerin arasından alınan itfaiyeci ağır yaralandı.

Olay yerine istenen 112 Acil servis Ambulansı'ndaki sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan itfaiyeci daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen bekar olan Yusuf Turgut kurtarılamadı. Çatı kısmındaki yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, yaşanan acı olay sonrasında itfaiyeciler gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının ölüm haberini alan itfaiyeciler hastane morguna akın etti. Olayla ilgili polis gerekli soruşturmasına başladı.

İZMİR DEPREMİ

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki deprem sonrasında 4 saat içerisinde İzmir'e giderek arama-kurtarma çalışmalarını yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi arasında Yusuf Turgut'ta vardı. İzmir'den dönen ekip arasında bulunan kahraman itfaiyeci Yusuf Turgut yaşadığı o anları, "Enkaz altında kalan birçok insana arama kurtarma köpeklerimiz sayesinde ulaştık. Çok süratli şekilde müdahale ettik ve aldığımız her iyi haber bizi daha çok kuvvetlendirdi ve içimize umut ışığı aşıladı" demişti.

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Çöken çatıdan alevlerin içine düşen itfaiyeci hayatını kaybetti
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