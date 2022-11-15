Çöp kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

MALTEPE Belediyesi'ne ait iki çöp kamyonu çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza, Aydınevler Mahallesi Başıbüyük-Kayışdağı Yolu üzerinde meydana geldi. Maltepe istikametine seyreden Arda B. yönetimindeki çöp kamyonu, daha önce meydana gelen kaza sebebiyle aniden yavaşlayan otomobile, ardından da yine Maltepe Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonuna arkadan vurdu. Kazada sürücü Arda B. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.