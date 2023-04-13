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Giriş Tarihi: 13.4.2023 04:43

Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çöp konteynırına çarparak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İHA
Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 38 RV 081 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Eren Ç. hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Ç.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çöp konteynırına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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