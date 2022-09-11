Haberler Yaşam Haberleri Çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:35 Son Güncelleme: 11.9.2022 13:46

Çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisindeki toplanan çöplerin arasında  dün akşam saatlerinde  yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde, Araklı ilçesinde faaliyete başlayan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde dün akşam saatlerinde çöp ayrıştırma görevlileri tarafından ayrıştırılan çöpler içerisinde erkek bebek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! GSB başvuru ekranı e-Devlet
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? 2022 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve maaş taşıma şartları
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA