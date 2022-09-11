Çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde, Araklı ilçesinde faaliyete başlayan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde dün akşam saatlerinde çöp ayrıştırma görevlileri tarafından ayrıştırılan çöpler içerisinde erkek bebek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.