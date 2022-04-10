Çöpe geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde atıkların denize ulaşması engelleniyor. Uygulamayla 2014 yılında alınan bariyerler sayesinde atıklar denize ulaşmadan toplanarak İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'de (İZAYDAŞ) bertaraf ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında deniz yüzeyinde kirlilikleri, deniz süpürgeleriyle temizlediklerini söyledi.Körfezde 4 deniz süpürgesinin, her gün deniz yüzeyindeki kirlilikleri, çöpleri ve katı sıvı atıkları topladığını belirten Deniz, bunların daha sonra bertaraf için İZAYDAŞ'a gönderildiğini söyledi. Deniz, "Bu bariyer sistemi sayesinde çöplerin denize ulaşmasını engellemiş olduk. Bu bariyerlerde çöpler birikmekte ve biz de bunları almaktayız. Günümüzde özellikle deniz yüzeyindeki kirlilikler ön plana çıkmış durumda. Denizlerimiz özellikle plastik atıklarla kirlenmiş durumda. Özellikle dereleri düzenli olarak takip ediyoruz. Buradaki bariyerlerdeki atıklar temizleniyor. Böylelikle derelerde de bir gözümüz olmuş oluyor" dedi. Deniz, "Biz ne kadar denizle ilgili çaba harcarsak İzmit Körfezi için Marmara Denizi için, bir iyileşme olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar en ufak bir kirliliği belediyeye bildirsin. Bir duyarlılık olacak ki biz bunun üzerine gidelim, kirlilikle ilgili bir kaynak varsa onun tespitini araştıralım" diye konuştu. AA