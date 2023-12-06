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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Çorba içmeye giderken öldüler

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Çorba içmeye giderken öldüler
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir fırında çalışan Mertcan Erkul (17) ile Emirhan Buyruk (16), önceki gece çorba içmek için motosikletle işyerinden ayrıldı. Ancak kontrolden çıkan motosiklet devrildi. İki genç de olay yerinde öldü. Kaza, gençler geri dönmeyince iş arkadaşlarının aramasıyla ortaya çıktı. Kırşehir'de cip ile bir otomobilin çarpıştığı kazada eski İl Ticaret Odası Başkanı Ali Arslan (70) hayatını kaybetti. Isparta'nın Gönen ilçesinde ise önceki gece yoğun sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birinin sürücüsü Cemal Soysal (39) ile yanında bulunan Hamdi Özdemir (53) öldü.

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Çorba içmeye giderken öldüler
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